Синоптик оценила вероятность обрушения калининградского шторма на Москву

Синоптик Позднякова: На Москву не обрушится калининградский шторм

В предстоящие выходные на Москву обрушатся дожди с грозами, сильный ветер и град, однако калининградский шторм до города не дойдет. Об этом НСН сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Ситуация в Калининградской области, когда на берегу был сильный ветер и высокие волны, была обусловлена особенностями приморской погоды.

В настоящее время в европейской части страны погоду формирует циклон, который разделяет Московскую область на две части — север попал под влияние атмосферного фронта, в то время как на юге установилась относительно комфортная погода. На сегодня Позднякова спрогнозировала москвичам до плюс 25-26 градусов Цельсия. В западных районах будут идти сильные дожди, местами с грозами и мелким градом, ветер усилится до 12-17 метров в секунду.

В выходные, 11 и 12 июля, погода сохранится из-за влияния атмосферного фронта. Ожидаются сильные дожди. Температура воздуха в воскресенье не поднимется выше плюс 20 градусов. Всего за два выходных дня в столичном регионе может выпасть половина месячной нормы осадков, до 40 миллиметров.

Улучшаться погода начнет ориентировочно во второй половине дня вторника, 14 июля, когда на нее перестанет влиять циклон.

Наиболее сильные дожди прольются в Москве в ночь на воскресенье, 12 июля. За 12 часов в Москве может выпасть до 30 миллиметров осадков.