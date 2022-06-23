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Стало известно планах США выделить помощь Украине на 500 миллионов долларов

CNN: США могут объявить о новом пакете помощи Украине на 500 миллионов долларов

Фото: Tom Brenner / Reuters

США намерены в четверг, 23 июня, объявить о новом пакете помощи Украине на сумму около 500 миллионов долларов, стало известно телеканалу CNN.

Источники в администрации президента уточнили, что речь идет о системах залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System), а также боеприпасов к ним. В Белом доме подчеркнули, что Соединенные Штаты продолжат регулярно оказывать Украине помощь в сфере безопасности.

Ранее Министерство обороны США обнародовало отчет о предоставленной Украине военной помощи. Со дня вступления в должность президента США Джо Байдена Вашингтон выделил Киеву около 6,3 миллиарда долларов, при этом 5,6 миллиарда было предоставлено после 24 февраля 2022 года, когда президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.

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Варвара Кошечкина
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