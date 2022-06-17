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Пентагон обнародовал сумму предоставленной Украине военной помощи

В Пентагоне сообщили, что объем поддержки Киева с начала спецоперации достиг $5,6 млрд

Фото: U.S. Marine Corps / Cpl. Austin Fraley / Reuters

Министерство обороны США обнародовало отчет о предоставленной Украине военной помощи.

Уточняется, что со дня вступления в должность президента США Джо Байдена Вашингтон выделил Киеву около 6,3 миллиарда долларов, при этом 5,6 миллиарда было предоставлено после 24 февраля 2022 года, когда президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.

В частности, Киеву было поставлено более 1,4 тысячи переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger, свыше 700 беспилотных летательных аппаратов Switchblade, 20 вертолетов Ми-17, 126 155-миллиметровых гаубиц и 260 тысяч снарядов к ним, а также 6,5 тысячи противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin и более 20 тысяч противотанковых комплексов других типов.

Ранее координатор совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям при Белом доме Джон Кирби заявил, что Вашингтон продолжит выделять новые пакеты помощи Киеву на регулярной основе. По его словам, контакты между представителями США и Украины направлены на удовлетворение потребностей украинской армии в каждый конкретный период времени.

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Марина Совина
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