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США продолжат выделять новые пакеты помощи Украине на регулярной основе

Джон Кирби: США продолжат выделять новые пакеты помощи Украине на регулярной основе

Фото: Lance Cpl. Jose D. Lujano

Вашингтон намерен продолжить выделять новые пакеты военной помощи Украине на «регулярной основе». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на координатора совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям при Белом доме Джона Кирби.

«Мы только сейчас начинаем тратить средства в рамках 40-миллиардного пакета помощи, который одобрил конгресс и за который мы, безусловно, благодарны ему. Дополнительные пакеты помощи, как вы увидите в дальнейшем, будут выделяться на регулярной основе», - сказал представитель Пентагона.

По словам Кирби, контакты между представителями США и Украины направлены на удовлетворение потребностей украинской армии в каждый конкретный период времени.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин раскрыл содержание нового пакета военной помощи США Украине. По словам главы Пентагона, он включает в себя две системы противокорабельных ракет «Гарпун», 18 гаубиц M777, а также 36 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров.

Ударная волна


Марина Совина
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