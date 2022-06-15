Раскрыто содержание нового пакета военной помощи США Украине

Министр обороны США Остин сообщил, что новый пакет помощи Украине включает 18 гаубиц М777

Министр обороны США Ллойд Остин раскрыл содержание нового пакета военной помощи США Украине. По словам главы Пентагона, он включает в себя две системы противокорабельных ракет «Гарпун», 18 гаубиц M777, а также 36 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров. Об этом пишет ТАСС.

«Соединенные Штаты предоставят Украине дополнительный пакет помощи в области безопасности в размере 1 миллиарда долларов, который включает в том числе управляемые боеприпасы для РСЗО, еще 18 гаубиц M777 и тактические транспортные средства для их буксировки, а также 36 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров», — заявил Остин на пресс-конференции по итогам завершившегося в Брюсселе заседания созданной западными странами контактной группы по оказанию военной помощи Киеву.

Кроме того, по словам американского министра, этот пакет также включает в себя 650 миллионов долларов на «содействие безопасности Украины», в том числе тысячи радиостанций для засекреченной связи, приборов ночного видения, тепловизионных систем и других оптических приборов.

Остин отметил, что США работают с Германией и Британией для «развития возможностей Украины в области дальнего огневого поражения». Он также поблагодарил Словакию за передачу Киеву вертолетов Ми и ракетных боеприпасов.

Ранее президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на один миллиард долларов. По его словам, в пакет помощи Киеву войдут передовые ракетные системы, артиллерия и боеприпасы для нее, а также системы береговой обороны.