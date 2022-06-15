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Раскрыто содержание нового пакета военной помощи США Украине

Министр обороны США Остин сообщил, что новый пакет помощи Украине включает 18 гаубиц М777

Фото: Lance Cpl. Jose D. Lujano / Wikimedia

Министр обороны США Ллойд Остин раскрыл содержание нового пакета военной помощи США Украине. По словам главы Пентагона, он включает в себя две системы противокорабельных ракет «Гарпун», 18 гаубиц M777, а также 36 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров. Об этом пишет ТАСС.

«Соединенные Штаты предоставят Украине дополнительный пакет помощи в области безопасности в размере 1 миллиарда долларов, который включает в том числе управляемые боеприпасы для РСЗО, еще 18 гаубиц M777 и тактические транспортные средства для их буксировки, а также 36 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров», — заявил Остин на пресс-конференции по итогам завершившегося в Брюсселе заседания созданной западными странами контактной группы по оказанию военной помощи Киеву.

Кроме того, по словам американского министра, этот пакет также включает в себя 650 миллионов долларов на «содействие безопасности Украины», в том числе тысячи радиостанций для засекреченной связи, приборов ночного видения, тепловизионных систем и других оптических приборов.

Остин отметил, что США работают с Германией и Британией для «развития возможностей Украины в области дальнего огневого поражения». Он также поблагодарил Словакию за передачу Киеву вертолетов Ми и ракетных боеприпасов.

Ранее президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на один миллиард долларов. По его словам, в пакет помощи Киеву войдут передовые ракетные системы, артиллерия и боеприпасы для нее, а также системы береговой обороны.

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Марина Совина
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