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Байден объявил о выделении военной помощи Украине на миллиард долларов

Президент Байден заявил о выделении США нового пакета военной помощи Украине на $1 млрд

Фото: Sean Kilpatrick / Globallookpress.com

Президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на один миллиард долларов. Глава государства сообщил об этом украинскому коллеге Владимиру Зеленскому по телефону. Его слова передает ТАСС.

Американский президент рассказал, что в пакет помощи Киеву войдут передовые ракетные системы, артиллерия и боеприпасы для нее, а также системы береговой обороны.

Отмечается, что Байден в ходе разговора с Зеленским подтвердил приверженность Вашингтона помощи Украине в то время, когда она защищает свою демократическую систему, а также поддержке ее суверенитета и территориальной целостности.

Ранее Reuters писало, что власти США объявят о закупке оружия для поставок Украине на сумму около одного миллиарда долларов. По информации агентства, Вашингтон, в частности, планирует закупить для Киева артиллерию, противокорабельные ракеты и снаряды для гаубиц.

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Виктория Кондратьева
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