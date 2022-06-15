США закупят оружие для Украины на миллиард долларов

Reuters заявил о закупке США оружия для Украины на сумму в один миллиард долларов

Власти США объявят о закупке оружия для поставок Украине на сумму около одного миллиарда долларов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По информации агентства, Вашингтон, в частности, планирует закупить для Киева артиллерию, противокорабельные ракеты и снаряды для гаубиц.

В то же время агентство Bloomberg сообщает, что американская сторона планирует выделить Украине новую военную помощь на сумму более 650 миллионов долларов, передает РИА Новости. По данным агентства, украинской армии будут переданы противокорабельные ракеты «Гарпун».

Ранее стало известно, что США решили отправить в помощь Украине еще восемь дополнительных реактивных систем залпового огня (РСЗО). Отмечалось, что украинская армия планирует уже на следующей неделе развернуть РСЗО на поле боя.