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Стало известно о намерении США отправить Украине дополнительные РСЗО

WP: США решили отправить Украине еще восемь РСЗО

Фото: Gleb Garanich / Reuters

США решили отправить в помощь Украине еще восемь дополнительных реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом сообщает The Washington Post (WP).

Издание уточняет, что Соединенные Штаты уже доставили на Украину четыре РСЗО. Кроме того, процесс обучения должен был завершиться у первой группы операторов американского вооружения среди военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). За ней на обучение отправится вторая группа военных.

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13 июня 2022

Украинская армия планирует уже на следующей неделе развернуть РСЗО на поле боя.

1 июня президент США Джо Байден объявил, что Соединенные Штаты поставят Украине РСЗО M142 HIMARS с боеприпасами. На сегодняшний день M142 HIMARS является самой современной американской реактивной системой залпового огня. Кроме того, замглавы Пентагона Колин Кол подтвердил поставку Украине 108 гаубиц M777 и 220 тысяч боеприпасов к ним.

Глава Государственного департамента США Энтони Блинкен подчеркнул, что Украина пообещала американской стороне не применять РСЗО для ударов по целям, расположенным на территории России. По его словам, Белый дом склонен доверять обещаниям Киева.

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Николай Чигасов
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