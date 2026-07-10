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Забота о себе
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03:06, 10 июля 2026Забота о себе

Психолог высказался об идеальной позе для сна вдвоем

Психолог Муньос: Засыпание в объятиях партнера способствует расслаблению
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: KateGar / Shutterstock / Fotodom

Психолог Альфредо Родригес Муньос заявил, что засыпание в объятиях партнера положительно влияет на психику. Об идеальной позе для сна вдвоем он высказался в разговоре с изданием Hola.

По словам Муньоса, засыпание в объятиях партнера способствует расслаблению, поскольку физический контакт создает ощущение безопасности и снижает бдительность. Эта поза действует почти как мост между бодрствованием и отдыхом. Правда, засыпать и спать — это разные вещи, подчеркнул специалист.

По его словам, с течением ночи головной мозг перестает отдавать приоритет физическому контакту, а тело стремится к свободе движений, комфортной температуре и наиболее удобному положению для отдыха. Именно поэтому партнеры начинают спать, обнявшись, а к утру находятся на противоположных сторонах кровати.

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Однако психолог заверил: чтобы иметь близкие отношения, совершенно необязательно обниматься на протяжении всей ночи. Часто нескольких минут прикосновений перед сном достаточно, чтобы получить эмоциональную пользу, добавил специалист.

Он добавил, что летом в игру вступает один из главных врагов сна — жара. В это время года необходимо поддерживать прохладу в спальне, использовать легкое постельное белье, а партнерам нужно оставлять больше пространства между друг другом.

Также Муньос высказался по поводу сна в разных кроватях. «Долгое время это воспринималось как симптом кризиса. Сегодня мы начинаем понимать, что в некоторых случаях это может быть разумным решением», — отметил он. Так можно поступить, к примеру, когда один партнер храпит, работает посменно или очень чутко спит.

Ранее сомнолог Максим Новиков раскрыл неочевидные причины частых пробуждений среди ночи. Людям с этой проблемой он посоветовал провериться на апноэ сна.

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