Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
03:30, 10 июля 2026Из жизни

Дальнобойщица рассказала об отношении мужчин

Британка, работающая дальнобойщицей, пожаловалась на мужчин в интернете
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: @hgvhan

Британка Ханна Робинсон, управляющая 44-тонными фурами, раскрыла, как к ней в профессии относятся мужчины. Об этом пишет Jam Press.

32-летняя дальнобойщица рассказала, что ей постоянно приходится доказывать свою состоятельность. Мужчины часто предлагают ей сделать за нее сложные маневры или помочь с погрузкой. На это Робинсон всегда отвечает: «Все нормально, я сама».

Женщина призналась, что на самом деле в реальности мужчины относятся к ней тепло. С более негативной реакцией она столкнулась в интернете. Робинсон пожаловалась, что ее обвиняют в том, будто она выбрала такую работу только ради мужского внимания. Справиться с критикой женщине помогает чувство юмора и внутренняя стойкость.

Материалы по теме:
«Людей уже сложно чем-то удивить» Парень с девушкой случайно стали ведущими свадеб. Как они живут и сколько зарабатывают?
«Людей уже сложно чем-то удивить»Парень с девушкой случайно стали ведущими свадеб. Как они живут и сколько зарабатывают?
8 июля 2024
«Завуч посоветовала начать курить» Россиянин пришел работать в школу и ощутил ее минусы. Почему он сбежал оттуда?
«Завуч посоветовала начать курить»Россиянин пришел работать в школу и ощутил ее минусы. Почему он сбежал оттуда?
10 июня 2024
«Работать слишком тяжело» Как живет российский водитель бензовоза, который получает 100 тысяч рублей за вахту?
«Работать слишком тяжело»Как живет российский водитель бензовоза, который получает 100 тысяч рублей за вахту?
13 июля 2023

Робинсон рассказала, что еще в детстве хотела водить большие машины. Тогда она мечтала стать водителем мусоровоза. Сейчас она работает по всей Великобритании и иногда уезжает на контракты в США и Канаду. Робинсон заявила, что обожает посещать новые места, поэтому никакие стереотипы не заставят ее сменить кабину фуры на офис.

Ранее самая молодая таксистка Ирландии, начавшая работать в 19 лет, призвала других женщин осваивать эту профессию из-за ее положительных особенностей. Она подчеркнула, что любит свою работу за гибкий график и возможность общаться с другими людьми.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Никто из натовской сходки не прислушался». Захарова раскрыла шантаж Зеленского ядерным оружием
    Россиянка раскрыла секретную фразу для отдыха в номере с видом на море
    Дальнобойщица рассказала об отношении мужчин
    В стране ЕС резко ответили на возможное ограничение въезда россиянам
    Психолог высказался об идеальной позе для сна вдвоем
    Стало известно о задержании экс-футболиста сборной Франции Насри
    Европе предсказали приближение катастрофы
    МВД рассказало о схемах вовлечения россиян в дропперство
    Школьник не внял советам матери и опозорился перед одноклассниками
    Российские военные оставили ВСУ без связи и показали это на видео
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok