Молодая таксистка рассказала об особенностях профессии

Самая молодая таксистка Ирландии рассказала об особенностях профессии

Самая молодая таксистка Ирландии, начавшая работать в 19 лет, призвала других женщин осваивать ее профессию из-за ее положительных особенностей. Об этом пишет The Sun.

21-летняя Аби Марр из Дублина рассказала, что стала таксисткой по совету отца. Сначала она думала о работе водителем-доставщиком, но в итоге выбрала такси. По словам девушки, в первое время она боялась за свою безопасность, но приложения, с которыми она начала сотрудничать, избавили ее от ненужных рисков. Девушка отметила, что пока у нее не было негативных ситуаций — только странные. Марр вспомнила, как однажды какая-то женщина час не выходила из такси, когда они приехали к поставленной точке.

Девушка призналась, что редко сталкивается с гендерными стереотипами. «Это определенно больше исходит от женщин, чем от мужчин: они могут разговаривать со мной как с ребенком или вести себя так, будто я вообще не умею водить машину», — добавила она. Марр подчеркнула, что любит свою работу за гибкий график и возможность общаться с другими людьми.

Единственное, на что пожаловалась Марр, — растущие расходы на содержание автомобиля. В остальном она видит в своей работе только положительные стороны. Она посоветовала молодым женщинам не бояться становиться таксистками. «Не позвольте никому влиять на ваше решение», — подчеркнула она.

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