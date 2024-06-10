Школьный учитель рассказал о «рушащей» семью работе

«Лента.ру»: учитель физики рассказал о негативном влиянии работы на семью

Учитель физики рассказал о негативном влиянии работы в школе на личную жизнь. Своим опытом он поделился в интервью «Ленте.ру».

Иван всего четверть проработал в школе, но уже сумел почувствовать все недостатки профессии учителя. Он отметил, что у преподавателей нет лимитированного рабочего графика. После того как они проводят уроки, им приходится много времени тратить на проверку различных работ и подготовку к следующим занятиям. Если у школьного учителя есть собственный класс, то он, ко всему прочему, должен всегда находиться на связи с учениками. Иван же понял, что ему необходимо четкое разграничение между работой и отдыхом.

«В моем понимании таскать работу в дом — рушить семью», — объяснил учитель физики. Он рассказал, как под конец четверти проверял множество контрольных работ дома. Иван мог разбирать их до двух часов ночи и уже в семь вставать, чтобы успеть на урок. «Это больно», — признался он.

Однако он отметил, что у профессии учителя есть и свои положительные стороны. Среди них Иван выделил моменты, когда удается донести материал до ученика. Он подчеркнул, что работать учителем стоит ради того, чтобы видеть понимание в глазах школьников и осознавать, что ты смог кому-то что-то объяснить.

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