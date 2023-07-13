Водитель бензовоза назвал главную сложность своей работы

Водитель бензовоза назвал постоянный недосып главной сложностью своей работы

Водитель-экспедитор бензовоза из Белгородской области рассказал о главной сложности в работе. Пожелавший сохранить анонимность 49-летний шофер раскрыл особенности своей профессии в интервью «Ленте.ру».

Водитель бензовоза из города Старый Оскол рассказал, что он и его коллеги находятся в рейсах две недели подряд без выходных, а потом две отдыхают. Главной сложностью своей работы мужчина назвал постоянный недосып. За двухнедельную вахту он обычно получает от 98 до 110 тысяч рублей, но времени на отдых почти не остается.

«Желательно делать два рейса в сутки. А для этого приходится мало спать. Между рейсами отдыхаешь час-два — и снова едешь и едешь, и едешь...», — поделился своим опытом собеседник «Ленты.ру».

Он также рассказал, что никаких действенных способов, чтобы не уснуть за рулем, просто не существует. По его словам, если тянет в сон, лучше остановиться и подремать хотя бы 15 минут. Проблема в том, что водителям бензовозов запрещено останавливаться с грузом. «Если ты останавливаешься груженый, ты должен отписаться, отзвониться, сфотографироваться, написать столько бумажек, что, наверное, проще доехать», — рассказал шофер.

Он добавил, что старается выходить в рейс только в тех случаях, если нормально себя чувствует. Если это не так, то приходится отдыхать час или два, за что компания водителей строго не наказывает.

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