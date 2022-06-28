В ЛНР сообщили о первом применении Киевом американской РСЗО

ВСУ впервые применили РСЗО HIMARS в Донбассе, выпустив одну ракету по Перевальску в ЛНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые применили американскую ракетную систему залпового огня (РСЗО) М142 HIMARS, выпустив одну ракету по Перевальску в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 07:20 с направления н.п. Артемовск (Бахмут) по н.п. Перевальск с применением РСЗО М142 HIMARS (одна ракета)», — говорится в сообщении.

По словам подполковника Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, это первый случай применения Киевом РСЗО HIMARS.

23 июня стало известно, что США выделят Украине очередной транш военной помощи в размере 450 миллионов долларов. Киев получит РСЗО HIMARS и десятки тысяч снарядов для артиллерийских систем, а также патрульные катера.