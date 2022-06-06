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Россия оставила за собой право ответного ракетного удара по Украине из-за РСЗО

Небензя заявил о праве России на ответные ракетные удары в случае применения РСЗО Украиной

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Москва оставила за собой право отодвинуть линии угроз от границ России и Донбасса на расстояние, равное эффективной дальности поставленных на Украину американских реактивных систем залпового огня (РСЗО), а также возможность нанести точечные ракетные удары по военным центрам принятия решений в случае применения таких систем. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время выступления в Совбезе, сообщает ТАСС.

«В этой связи мы не только оставляем за собой право отодвигать линии угрозы от неонацистов для РФ и республик Донбасса на расстояние возможного поражения новых дальнобойных боеприпасов, но и наносить [ответные] удары по центрам принятия преступных решений об использовании подобных видов оружия», — заявил постпред.

Ранее журналист Али Канади заявил, что президент США Джо Байден намеренно умолчал о наступательном характере реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, поставляемых на Украину. С их помощью у Киева может появиться способность наносить удары по территории России. Он добавил, что поставка оружия Украине демонстрирует нежелание США достигнуть мирного урегулирования кризиса в республике.

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Дмитрий Сотак
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