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Байден умолчал о наступательном характере РСЗО HIMARS для Украины

Автор Javan Канади обвинил Байдена в скрытом наступательном характере РСЗО для Киева

Фото: Romeo Ranoco / Reuters

Журналист Али Канади заявил, что президент США Джо Байден намеренно умолчал о наступательном характере реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, поставляемых на Украину. С их помощью у Киева может появиться способность наносить удары по территории России, написал Канади в колонке для Javan. Его слова приводит РИА Новости.

Автор материала напомнил, что Байден подтвердил планы США предоставить Украине HIMARS в колонке для New York Times. Это решение глава государства объяснил стремлением Вашингтона усилить Вооруженные силы Украины (ВСУ) при боях на ее территории. Канади обвинил Байдена в том, что он умолчал о наступательном характере ракет.

«Однако американская сторона снова, очевидно, лукавит, поскольку никак не пояснила наступательный характер поставляемого Украине вооружения», — подчеркнул он.

Канади добавил, что поставка оружия Украине демонстрирует нежелание США достигнуть мирного урегулирования кризиса в республике.

1 июня Байден объявил, что США в рамках военной помощи Украине поставят ей реактивные системы залпового огня HIMARS с боеприпасами. Киев также получит четыре вертолета Ми-17, тысячу ракет Javelin и 15 тактических машин.

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Марина Совина
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