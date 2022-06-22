Вероятность ударов ВСУ по Москве и курортным городам оценили

Военный политолог Перненджиев допустил удары вглубь России при появлении РСЗО HIMARS у ВСУ

Если Украине поставят реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, могут быть предприняты попытки нанесения ударов вглубь территории России, в том числе, по Москве и курортным городам, предположил в разговоре с «Лентой.ру» военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. Он добавил, что Москва сможет отразить такие удары.

«Если у Украины появятся РСЗО HIMARS, ВСУ, действительно, смогут наносить удары и дальше вглубь России. Могут бить по социальным, управленческим, но в основном, я думаю, по промышленным комплексам. Хотя могут, конечно, и по местам отдыха, большого скопления людей, по тому же Краснодарскому краю», — считает Перенджиев

Политолог также не исключил попыток нанесения ударов по Москве, но добавил, что столица хорошо защищена, ПВО смогут отразить все потенциальные атаки.

«Велики шансы, что все ракеты будут уничтожены еще на подлете», — заметил эксперт.

США уже отправляют на Украину четыре мобильных установки HIMARS и высокоточные боеприпасы, которые могут поражать цели на расстоянии 80 километров.

Ранее в сети появилось видео, на котором запечатлен возможный удар беспилотника по Новошахтинскому нефтеперерабатывающему заводу под Ростовом. По неподтвержденным данным, речь идет о БПЛА «Байрактар».