США захотели отправить Украине еще четыре РСЗО

Politico: Пентагон рассматривает возможность отправки Украине четырех дополнительных РСЗО

Пентагон США рассматривает возможность отправки на Украину четырех дополнительных реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в американском военном ведомстве.

По их данным, Минобороны США хочет отправить Украине еще четыре ракетные установки в качестве следующего транша военной помощи, однако, уточнил один из собеседников издания, этот вопрос еще не решен. Другой неназванный чиновник рассказал, что дополнительные РСЗО могут быть поставлены в следующем пакете помощи.

США уже отправляют на Украину четыре мобильных установки HIMARS и высокоточные боеприпасы, которые могут поражать цели на расстоянии 80 километров.

Ранее Министерство обороны США обнародовало отчет о предоставленной Украине военной помощи. Со дня вступления в должность президента США Джо Байдена Вашингтон выделил Киеву около 6,3 миллиарда долларов, при этом 5,6 миллиарда было предоставлено после 24 февраля 2022 года, когда президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.