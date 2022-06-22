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Возможный удар беспилотника по нефтезаводу под Ростовом сняли на видео

Очевидцы сняли на видео возможный удар беспилотника по нефтезаводу под Ростовом

Очевидцы сняли на видео возможный удар беспилотника по Новошахтинскому нефтеперерабатывающему заводу под Ростовом. Запись в среду, 22 июня, публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах, предположительно, запечатлен сам момент удара, после которого начался мощный пожар. В результате инцидента никто не пострадал, на месте работают оперативные службы.

О ЧП на предприятии в Ростовской области стало известно ранее 22 июня. По данным МЧС, площадь возгорания составила 50 квадратных метров. В ведомстве уточнили, что пожар начался в теплообменнике. В настоящий момент он локализован.

ТАСС со ссылкой на собственный источник пишет, что пожар начался после падения украинского беспилотника.

Евгения Куликова
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