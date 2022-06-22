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Мощный пожар на российском нефтеперерабатывающем заводе сняли на видео

В сети появились кадры пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области

В сети появились кадры пожара на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области. Их публикует Baza в своем Telegram-канале.

На видеозаписи виден черный дым от пожара, из российского завода также появляются языки пламени.

О пожаре на предприятии в Ростовской области стало известно в среду, 22 июня. По данным МЧС, площадь возгорания составляет 50 квадратных метров. В ведомстве уточнили, что пожар начался в теплообменнике.

Ранее в Башкирии произошел пожар на нефтехимическом заводе. Погиб один человек, еще трое пострадали. Предварительно, в одном из цехов произошел выброс пламени из печи для подогрева воды на смотровую площадку.

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Анастасия Шейкина
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