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В российском регионе загорелся нефтеперерабатывающий завод

На нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области произошел пожар

Фото: Telegram-канал «Подъем»

В Новошахтинске Ростовской области на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар. Об этом сообщат РИА Новости со ссылкой на сообщение регионального главка МЧС.

Спасатели рассказали, что площадь пожара составила 50 квадратных метров.

«В 09:25 по Москве поступила информация о том, что произошло возгорание в теплообменнике на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе», — сообщили в МЧС.

На западе Ростовская область граничит с Донецкой и Луганской областями Украины. Приграничные территории находятся под контролем Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее сообщалось о гибели человека при пожаре на нефтехимическом заводе в Башкирии.

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Валерий Розенберг
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