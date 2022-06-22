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Руководство нефтезавода под Ростовом заявило о двух атаках беспилотников

Руководство Новошахтинского НПЗ заявило, что пожар возник после удара двух БПЛА
Начало событий в новости В российском регионе загорелся нефтеперерабатывающий завод

Фото: Telegram-канал «Mash»

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали Новошахтинский нефтезавод в Ростовской области дважды. Об этом заявила пресс-служба предприятия.

По сообщению руководства предприятия, первая атака была совершена в 08:40, второй удар БПЛА нанес через сорок минут.

«Первый удар БПЛА был зафиксирован в 08:40. Попадание произошло по технологическому оборудованию установки по переработки нефти (...) Второй удар произошел в 09:23 по объектам резервуарного парка сырой нефти. БПЛА попал между каре резервуаров и земляным отвалом», — рассказали в пресс-службе завода.

Несмотря на получение оборудованием механических повреждений, при второй атаке возгорание не произошло.

Атаку беспилотников на заводе назвали террористическими действиями со стороны западной границы Ростовской области.

На западе Ростовская область граничит с Донецкой и Луганской областями Украины. Приграничные территории находятся под контролем Донецкой и Луганской народных республик.

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Валерий Розенберг
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