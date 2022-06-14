Один человек погиб при пожаре на нефтехимическом заводе в российском регионе

В Башкирии один человек погиб и трое пострадали при пожаре в цехе нефтехимического завода

В Башкирии один человек погиб и трое пострадали в результате пожара в цехе Стерлитамакского нефтехимического завода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное МЧС.

Информация о пожаре на предприятии в городе Стерлитамак поступила утром 14 июня. По данным ведомства, в одном из цехов произошел выброс пламени из печи для подогрева воды на смотровую площадку. Прибывшие на место пожарные открытого горения не обнаружили. Пострадавших госпитализировали в больницу Стерлитамака.

В МЧС уточнили, что нарушений в технологическом процессе завода не было. На месте происшествия работает следственная группа, которая должна выявить причины происшествия.

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