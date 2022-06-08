Пожар на территории подмосковного завода показали на видео

Очевидцы сняли на видео горящий в Подмосковье склад оптико-механического завода

Полыхающий в подмосковном Сергиевом Посаде склад Загорского оптико-механического завода показали на видео. Кадры очевидцев с места публикует «360» в своем Telegram-канале.

На опубликованной записи видно столб густого черного дыма, поднимающийся над сооружением.

О произошедшем стало известно ранее 8 июня. По предварительным данным, пламя охватило корпус рядом с административным зданием. В МЧС пояснили, что к тушению пожара привлекли 15 человек и четыре единицы техники. Информация о пострадавших пока не поступала.

3 июня мощный пожар также произошел на территории предприятия «Алтын полимер» в Набережных Челнах. Тогда загорелся склад резины и пластика.