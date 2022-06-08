В Подмосковье произошел пожар на территории оптико-механического завода

Пожар произошел на территории оптико-механического завода в Сергиевом Посаде

Пожар произошел на территории склада Загорского оптико-механического завода в подмосковном Сергиевом Посаде. Об этом сообщает телеканал «360».

По предварительной информации, пламя охватило корпус рядом с административным зданием. В МЧС пояснили, что к тушению пожара на территории подмосковного завода привлекли 15 человек и четыре единицы техники.

Данных о пострадавших на данный момент нет. Очевидцы в соцсетях начали публиковать кадры с места, на которых виден столб густого черного дыма.

Ранее сообщалось, что в Бердске Новосибирской области на химическом заводе произошел мощный пожар. Возгорание произошло на складе изделий из полиэтилена. Огнем была уничтожена крыша здания, внутри оно сильно обгорело.