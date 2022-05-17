Мощный пожар охватил химический завод в российском городе

В Бердске загорелся химический завод на площади 2 тысячи квадратных метров

В Бердске Новосибирской области на химическом заводе произошел мощный пожар. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.

По заявлению ведомства, пожар начался в 07:35 по местному времени (03:35 мск). Возгорание произошло на складе изделий из полиэтилена. Огнем была уничтожена крыша здания, внутри оно сильно обгорело.

Через два часа пожар был локализован, а менее чем через двадцать минут — ликвидирован.

«Специалисты отстояли от перехода огня соседние строения: одно из них — склад со строительными материалами», — рассказали в МЧС. О пострадавших при возгорании не сообщается. Шести рабочим склада удалось самостоятельно эвакуироваться из здания.

Ранее сообщалось, что на Кронштадтском морском заводе в Санкт-Петербурге загорелась подводная лодка.