В Кремле сделали заявление об участии России в саммите G20 в США

Песков: Россия на саммите G20 в США будет в любом случае представлена на высоком уровне

Россия на саммите «Большой двадцатки» (G20) в США будет представлена на высоком уровне. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«В любом случае наше участие в этом саммите [G20] будет на высоком уровне», — сказал он.

Песков отметил, что участие России в саммите будет эффективным и деятельным.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев заявил, что Соединенные Штаты Америки хотят видеть президента России Владимира Путина на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Майами в декабре. По словам дипломата, по уровню российского участия в саммите еще предстоит определиться, поскольку приглашения обычно рассылаются ближе к саммиту, когда все его параметры определены.