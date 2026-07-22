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12:36, 22 июля 2026 (обновлено: 12:47, 22 июля 2026)Мир

В Кремле сделали заявление об участии России в саммите G20 в США

Песков: Россия на саммите G20 в США будет в любом случае представлена на высоком уровне
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Россия на саммите «Большой двадцатки» (G20) в США будет представлена на высоком уровне. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«В любом случае наше участие в этом саммите [G20] будет на высоком уровне», — сказал он.

Песков отметил, что участие России в саммите будет эффективным и деятельным.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев заявил, что Соединенные Штаты Америки хотят видеть президента России Владимира Путина на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Майами в декабре. По словам дипломата, по уровню российского участия в саммите еще предстоит определиться, поскольку приглашения обычно рассылаются ближе к саммиту, когда все его параметры определены.

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