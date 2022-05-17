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На Кронштадтском морском заводе загорелась подводная лодка

На Кронштадтском морском заводе в Петербурге загорелась подводная лодка

Фото: пресс-служба Объединённой судостроительной корпорации

На Кронштадтском морском заводе в Санкт-Петербурге загорелась подводная лодка. Об этом сообщает телеканал 78.ru во вторник, 17 мая.

Сотрудник экстренных городских служб пояснил, что к месту происшествия направились спасатели. Сейчас они готовят пенную атаку.

По сведениям Telegram-канала «Mash на Мойке», задымление произошло на лодке «Ленинский комсомол» во время ремонтных работ.

Другие обстоятельства инцидента на российском морском заводе выясняются.

Ранее на заводе в Свердловской области произошел пожар в валочном цехе. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров.

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Анна Щербакова
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