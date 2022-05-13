На российском заводе произошел пожар

На заводе в Свердловской области произошел пожар в валочном цехе

В Каменске-Уральском Свердловской области произошел пожар на заводе. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС, пишет ТАСС.

По данным ведомства, возгорание произошло в валочном цехе. Сотрудники экстренных служб локализовали огонь. Для тушения привлекли восемь единиц пожарной техники и 35 пожарных.

Площадь пожара составила 800 квадратных метров. Уточняется, что никто не пострадал. В момент возгорания в цехе не было работников, поэтому эвакуация не потребовалась.

Ранее пожар произошел на территории химического завода в городе Кинешма Ивановской области. Тогда площадь возгорания тоже составила около 800 квадратных метров, из здания эвакуировали 143 человека.