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На российском заводе произошел пожар

На заводе в Свердловской области произошел пожар в валочном цехе

Фото: группа «Подслушано Каменск-Уральский» во ВКонтакте

В Каменске-Уральском Свердловской области произошел пожар на заводе. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС, пишет ТАСС.

По данным ведомства, возгорание произошло в валочном цехе. Сотрудники экстренных служб локализовали огонь. Для тушения привлекли восемь единиц пожарной техники и 35 пожарных.

Площадь пожара составила 800 квадратных метров. Уточняется, что никто не пострадал. В момент возгорания в цехе не было работников, поэтому эвакуация не потребовалась.

Ранее пожар произошел на территории химического завода в городе Кинешма Ивановской области. Тогда площадь возгорания тоже составила около 800 квадратных метров, из здания эвакуировали 143 человека.

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Анастасия Шейкина
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