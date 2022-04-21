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На российском химическом заводе произошел пожар

В Кинешме Ивановской области на химическом заводе произошел пожар, сотрудники эвакуировны

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

На территории химического завода в городе Кинешма Ивановской области произошел пожар. Об этом сообщила дежурная полиция города, пишет ТАСС.

Там заявили, что площадь возгорания составляет около 800 квадратных метров, из здания эвакуировали 143 человека.

ЕДДС российского города утверждает, что пожар произошел в производственных помещениях на Дмитриевском химическом заводе. На месте происшествия работают пожарно-спасательные бригады.

Ранее ранее взрыв и пожар произошли на газоперерабатывающем заводе в Амурской области. На предприятии тогда сообщили, что там случилось «локальное возгорание газа на одной из установок во время проведения пусконаладочных работ под нагрузкой».

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Анастасия Шейкина
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