Взрыв прогремел на российском газоперерабатывающем заводе

В городе Свободный в Амурской области прогремел взрыв на газоперерабатывающем заводе (ГПЗ). Об этом пишет Amur.life со ссылкой на заявление пресс-службы предприятия.

Инцидент произошел в среду, 5 января, в 7 часов утра. Местные жители услышали хлопок и увидели в окна пожар на территории завода. Как сообщили в пресс-службе российского предприятия, на ГПЗ случилось «локальное возгорание газа на одной из установок во время проведения пусконаладочных работ под нагрузкой».

Отмечается, что возгорание локализовано, пострадавших нет. Угрозы заводу и населенным пунктам нет.

Ранее несколько взрывов прогремело на заводе по производству боеприпасов и взрывчатых веществ в городе Дзержинске Нижегородской области. Из-за аварии частично обрушилось здание, пострадали два человека.

