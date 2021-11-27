На российском заводе боеприпасов прогремело несколько взрывов

На заводе по производству боеприпасов и взрывчатых веществ в Дзержинске Нижегородской области прогремело несколько взрывов. Об этом в субботу, 27 ноября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По предварительным данным, в одном из цехов начался пожар, пострадали как минимум двое рабочих. По словам собеседника агентства, их уже эвакуировали и передали врачам.

По данным Telegram-канала Ni Mash, с территории завода имени Свердлова тянется черный столб дыма. На место прибыли оперативные службы, хотя на закрытый объект их пока не пускают. Уточняется, что предприятие вместе с соседним «Кристаллом» эвакуировали.

Завод имени Я.М. Свердлова — российское градообразующее предприятие Дзержинска, входящее в военно-промышленный комплекс России. Завод занимается производством промышленных взрывчатых веществ, оборонной промышленностью и машиностроением.