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Мощный пожар на складе резины и пластика в российском городе сняли на видео

Мощный пожар на складе резины и пластика в Набережных Челнах сняли на видео

На территории предприятия «Алтын полимер» в Набережных Челнах загорелся склад резины и пластика. Мощный пожар попал на видео, его публикует МЧС России в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, что пожарные пытаются потушить огонь. В небо поднимается черный дым.

По данным МЧС, для ликвидации возгорания привлечено более 90 человек и 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. Огонь перекинулся на рядом стоящий склад. Пожарные локализовали возгорание, сам склад продолжает гореть.

«Тушение осложняет высокая пожарная загрузка здания. Специалисты Роспотребнадзора и Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан проводят замеры воздуха», — говорится в сообщении МЧС.

Ранее очевидцы сняли на видео мощный пожар на рынке «Викалина» во Владикавказе. Пострадали два человека, с территории рынка эвакуировали 500 россиян.

Анастасия Шейкина
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