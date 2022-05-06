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Мощный пожар на российском рынке сняли на видео

Мощный пожар на рынке «Викалина» во Владикавказе сняли на видео

Во Владикавказе на рынке «Викалина» произошел пожар. Кадры случившегося публикует Telegram-канал «Ньюсач/Двач».

На них видны мощные клубы черного дыма, также слышны звуки сирен. На другой видеозаписи показаны сгоревшие дотла постройки рынка. С воздуха видно, что пожар охватил несколько ангаров.

Как ТАСС сообщили в республиканском Минздраве, при пожаре на российском рынке пострадали два человека, медики оказывают им помощь.

По данным МЧС, с рынка эвакуировали 500 россиян, площадь пожара составила 4,5 тысячи квадратных метров, его удалось локализовать.

Ранее в Тюменской области в городе Ишим загорелся торгово-выставочный центр «Гагаринский». Площадь пожара составила почти пять тысяч квадратных метров, возгорание началось с крыши здания.

Анастасия Шейкина
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