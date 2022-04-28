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В российском регионе загорелся торговый центр

В городе Ишим в Тюменской области загорелся торговый центр «Гагаринский»

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Тюменской области в городе Ишим загорелся торгово-выставочный центр «Гагаринский». Об этом сообщили в администрации города, передает ТАСС.

По данным МЧС, площадь пожара в российском регионе составляет почти пять тысяч квадратных метров. Возгорание произошло на крыше, людей эвакуировали до прибытия пожарных.

Как сообщила городская администрация на официальной странице во «ВКонтакте», на место прибыло не менее шести пожарных расчетов, тушение осложняет сильный ветер. Информации о пострадавших нет.

Ранее крупный пожар произошел в торговом центре «Скала» в Самаре — ему присвоили повышенный ранг сложности. В результате ЧП никто не пострадал.

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Анастасия Шейкина
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