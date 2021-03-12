Крупный пожар в торговом центре сняли на видео в России

В Самаре загорелся торговый центр «Скала». Очевидцы сняли крупный пожар на видео, ролик публикует RT в своем Telegram-канале.

В региональном управлении МЧС России сообщили ТАСС, что пожару присвоен повышенный ранг сложности. Из здания эвакуируют людей.

Информации о пострадавших и погибших нет, уточняет агентство.

Ранее сообщалось о пожаре в жилом доме в Анапе, после которого в городе ввели локальный режим ЧС. Одна из пострадавших заявила, что причиной пожара может быть незаконная перепланировка ее соседом части квартиры под сауну.