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Крупный пожар в торговом центре сняли на видео в России

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В Самаре загорелся торговый центр «Скала». Очевидцы сняли крупный пожар на видео, ролик публикует RT в своем Telegram-канале.

В региональном управлении МЧС России сообщили ТАСС, что пожару присвоен повышенный ранг сложности. Из здания эвакуируют людей.

Информации о пострадавших и погибших нет, уточняет агентство.

Ранее сообщалось о пожаре в жилом доме в Анапе, после которого в городе ввели локальный режим ЧС. Одна из пострадавших заявила, что причиной пожара может быть незаконная перепланировка ее соседом части квартиры под сауну.

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