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Причиной крупного пожара в торговом центре в Рязани назвали сигнальную ракету

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Кадр: Telegram-канал BAZA

Крупный пожар в торговом центре «М5 Молл» в Рязани произошел из-за случайно запущенной сигнальной ракеты. Такую причину назвал источник ТАСС в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, ракету случайно запустил инструктор батутного центра, из-за чего загорелся поролоновый кубик. Ракету принес знакомый инструктора. Источник ТАСС добавил, что батуты находятся на последнем этаже ТЦ.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, уточнил он.

Пожар в торговом центре «М5 Молл» произошел 12 ноября, сообщение о нем поступило в МЧС в 17:11. По словам очевидцев, загорелся центральный вход №1, а одна из внешних стен здания обрушилась еще до приезда пожарных.

Как рассказали в МЧС, горела кровля сооружения. Посетителей и работников торгового центра оперативно эвакуировали, никто не пострадал. Возгорание удалось потушить в 19:00, его площадь составила 500 квадратных метров.

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