Крупный пожар в торговом центре в Рязани потушили

В торговом центре «М5 Молл» в Рязани потушили крупный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС, передает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что пожар ликвидировали в 19:00. Там добавили, что его площадь составила 500 квадратных метров.

Возгорание началось вечером 12 ноября. Как рассказали очевидцы, загорелся центральный вход торгового центра №1, после чего огонь распространился по большой площади примерно за 10 минут. Они также рассказали, что внешняя стена здания обрушилась еще до приезда пожарных.

В управлении МЧС по Рязанской области рассказали, что горит кровля здания, сообщение об этом поступило в 17:11. Причина возгорания пока неизвестна. Посетителей и работников ТЦ успели эвакуировать, пострадавших нет. По данным издания Baza, очаг возгорания находился в батутном центре.