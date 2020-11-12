Крупный пожар в торговом центре в Рязани попал на видео

В Рязани произошел крупный пожар в одном из городских торговых центров «М5 Молл». ЧП попало на видео, его опубликовала радиостанция «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.

На кадрах видно большой столб огня и дыма, рядом со зданием минимум две пожарные машины. По данным очевидцев, загорелся центральный вход №1, огонь распространился по большой площади примерно за 10 минут, а внешняя стена обрушилась еще до приезда пожарных.

В МЧС по Рязанской области рассказали ТАСС, что сообщение о возгорании поступило в 17:11. Посетителей и работников торгового центра эвакуировали, пострадавших нет. Причина возгорания неизвестна.

В ведомстве добавили, что площадь возгорания составляет 400 квадратных метров, горит кровля здания. По данным издания Baza, очаг возгорания находится в батутном центре. На месте работает 14 единиц спецтехники.

2 ноября на Варшавском шоссе в Москве произошел пожар на складе с газовыми баллонами, после которого последовало несколько мощных взрывов. Среди версий произошедшего рассматривались нарушение норм хранения газового оборудования и короткое замыкание, информации о пострадавших не поступало.