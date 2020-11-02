В Москве потушили пожар на складе с газовыми баллонами

Пожар на складе с газовыми баллонами в Москве потушен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС.

«В 16:00 по московскому времени пожар ликвидирован. Его площадь составила 300 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало», — сказали в пресс-службе.

В прокуратуре Москвы РИА Новости сообщили, что начали проверку по факту пожара на складе.

Ранее стало известно о возгорании ангара с газовыми баллонами, после которого последовало несколько мощных взрывов. Нарушение норм хранения газового оборудования и короткое замыкание рассматриваются среди версий взрыва. Данных о пострадавших пока не поступало.