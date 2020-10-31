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Взрыв в челябинской больнице сочли выбросом пламени

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Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области

Глава МЧС Челябинской области Павел Екимов счел взрыв будки для хранения баллонов с кислородом в студенческой поликлинике Южно-Уральского государственного университета выбросом пламени. Его слова в субботу, 31 октября, передает ТАСС.

«На момент прибытия пожарных горела пристройка к зданию два на два метра, в котором находились емкости с кислородом. Во время пожара произошла разгерметизация емкости, в результате чего произошло усиление и распространение горения на здание больницы и соседнего жилого дома», — рассказал Екимов.

По его словам, 158 пациентов и 40 человек персонала были эвакуированы. Пострадавших нет.

Как отмечают местные спасатели, пожар, начавшийся после взрыва, в настоящее время уже ликвидирован.

Ранее сообщалось, что возможной причиной взрыва могли стать нарушения при монтаже оборудования или его эксплуатации. По словам начальника ГУ МЧС России по региону Юрия Буренко, новое оборудование смонтировали несколько дней назад. 31 октября, в день, когда произошел взрыв, оно использовалось впервые.

После взрыва в больнице губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил о режиме чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Кроме того, он поручил начать массовые проверки объектов с кислородной инфраструктурой. Сообщалось, что после взрыва из-за нехватки кислорода скончались два человека, однако, по словам Текслера, смерть пациентов наступила до взрыва.

Момент взрыва в больнице попал на видео. По словам очевидцев, взрывной волной выбило стекла.

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