Смерть двух пациентов после взрыва в челябинской больнице опровергли

Информацию о смерти двух пациентов после взрыва будки для хранения баллонов с кислородом в студенческой поликлинике Южно-Уральского государственного университета опровергли. Об этом в субботу, 31 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию города.

При этом, по словам губернатора Челябинской области Алексея Текслера, два пациента больницы умерли утром в субботу до того, как произошло ЧП.

Ранее о том, что двое пациентов скончались в реанимации после того, как остались без кислородной поддержки из-за взрыва, сообщали Telegram-каналы Life Shot и «Znak Челябинск».

Кроме того, предварительные данные о двух погибших передавало агентство ТАСС. По данным Baza, двое пациентов, находившихся в тяжелом состоянии, скончались во время эвакуации.

Взрывной волной выбило стекла в зданиях. Момент взрыва попал на видео.