Стало известно о погибших из-за нехватки кислорода после взрыва в Челябинске

Два пациента студенческой поликлинике Южно-Уральского государственного университета в Челябинске скончались в реанимации после того, как остались без кислородной поддержки во время взрыва. Об этом стало известно Telegram-каналам Life Shot и «Znak Челябинск».

Предварительная информация о двух погибших также имеется у ТАСС. Как пишет Baza, двое пациентов скончались во время эвакуации. Они находились в тяжелом состоянии. Накануне, пишет издание, во взорвавшейся будке с кислородом проводили работы по техобслуживанию.

Life Shot со ссылкой на МЧС сообщает, что взорвавшееся кислородное оборудование в больнице использовали впервые. К происшествию могли привести нарушения при монтаже или эксплуатации.

Ранее сообщалось, что взрывной волной выбило стекла в зданиях. Региональный Минздрав сообщает об отсутствии погибших и пострадавших. Момент взрыва попал на видео.