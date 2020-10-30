Мурашко поручил проверить скрывавшую 10 дней смерть пациента с COVID-19 больницу

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поручил проверить деятельность Великолукской инфекционной больницы в Псковской области, где 10 дней скрывали смерть пациента с COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

Врачи, по информации Росздравнадзора, скрывали от родных смерть пожилого мужчины, заразившегося коронавирусом. Ранее жительница региона направила сообщение губернатору Михаилу Ведерникову с жалобой о том, что она узнала о смерти собственного отца в больнице спустя 10 дней. В региональном комитете по здравоохранению ТАСС пояснили, что пациент 1952 года рождения находился на лечении с диагнозом пневмония. Мужчина, по сообщению ведомства, скончался в связи с инфарктом и не указал данные о близких во время лечения.

«К лечащему (дежурному) врачу или руководству больницы никто из близких родственников или иных заинтересованных лиц в отношении умершего не обращался», — говорится в сообщении. Родственники узнали о смерти близкого только после обращения к лечащему врачу.

Ранее стало известно о скандале с нехваткой кислорода в больнице Ростова-на-Дону, в следствие которой якобы скончались 13 пациентов. Они задохнулись во время паузы в снабжении кислородом, так как его постоянно не хватало, а 12 октября его не было в течение двух часов подряд на всех этажах. Сотрудники «красной зоны» рассказали, что в больнице не успели пополнить запасы газа.