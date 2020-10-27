Власти рассказали об отказе принимать больных в скандальном ростовском госпитале

Заведующий реанимационным отделением в госпитале больницы №20 Ростова-на-Дону Борис Розин отказывал в приеме тяжелым больным. Об этом рассказала заместитель главы администрации города по социальным вопросам Елена Кожухова, передает ТАСС во вторник, 27 октября.

По ее словам, об этом стало известно в августе после проверки городским управлением здравоохранения. Она подчеркнула, что Розин «фактически отказывал в оказании медицинской помощи».

Сейчас, по словам Кожуховой, завотделением находится в отпуске. Заключение о причинах смерти пациентов в скандальном госпитале вынесет патологоанатомическая служба, подчеркнула она. Кроме того, следствие установит причину, по которой медики не задействовали резервную рампу для подачи кислорода больным.

Ранее глава Минздрава Ростовской области уволилась после скандала с гибелью пациентов в больнице №20. Свой уход она мотивировала выходом на пенсию.

О скандале с нехваткой кислорода в больнице №20 стало известно ранее в октябре. Как утверждал источник издания 161.ru, пациенты госпиталя при больнице задохнулись во время паузы в снабжении кислородом, так как его постоянно не хватало, а 12 октября его не было в течение двух часов подряд на всех этажах. Сотрудники «красной зоны» рассказали, что в больнице не успели пополнить запасы газа.

Заместитель главы городской администрации Елена Кожухова опровергала сообщения о том, что нехватка кислорода стала причиной смерти 13 человек, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в госпитале при городской больнице №20.