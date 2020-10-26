Врач подтвердил перебои с кислородом после смерти пациентов в Ростове-на-Дону

Врачи городской больницы больницы №20 Ростова-на-Дону, где от нехватки кислорода якобы умерли 13 пациентов на ИВЛ, пытались устранить его нехватку, даже подавали рапорт о перебоях и об отключении, но ситуация не менялась. Об этом РИА Новости рассказал анестезиолог-реаниматолог Артур Топоров.

По его словам, на момент перебоев в реанимации находились 25-27 пациентов, которые остро реагировали на нехватку кислорода. Тогда врачам пришлось перейти к реанимации больных.

Топоров также рассказал, что он и его коллеги несколько раз звонили в специализированную службу и просили устранить проблему, но подача увеличивалась лишь немного, а ситуация с нехваткой все время повторялась. За 40 минут, по его словам, уровень кислорода падал до активации звукового сигнала от пяти до семи раз. Когда звуковой сигнал стал постоянным, врачи подключили резервный кислород, запас которого иссяк в 22:10. Аппараты подавали обычный воздух до 22:50, добавил врач.

«У нас в реанимации за период кислородных колебаний мы потеряли пятерых пациентов», — сказал реаниматолог. Он добавил, что на выживших потеря кислорода также негативно отразилась в виде тяжелой гипоксии.

В то же время начальник городского управления здравоохранения Надежда Левицкая сообщила ТАСС, что проблем с поставкой кислородных баллонов в больницу не было. Она также уточнила, что одновременно в больнице умерли не 13 пациентов, а пять. «13 пациентов, это были смерти, к сожалению, в течение дня», — сказала Левицкая.

При этом она подтвердила, что врачи подавали рапорт об отключении кислорода.

«Да, нам поступили данные в ходе проверки, [был] рапорт от реаниматологов, которые работали в отделении, о том, что были перебои и даже отключение. Но этот факт могут проверить, тем более это в красной зоне, только следственные органы, которые сейчас этим вопросом занимаются в полном объеме», — заявила чиновница.

Ранее стало известно, что главный врач городской больницы №20 Юрий Дронов умер. Его госпитализировали в начале октября с тяжелым поражением легких.

О скандале с нехваткой кислорода в больнице узнали в октябре. Пациенты госпиталя при больнице якобы задохнулись во время паузы в снабжении кислородом, так как его постоянно не хватало, а 12 октября его не было в течение двух часов подряд на всех этажах. Сотрудники «красной зоны» рассказали, что в больнице не успели пополнить запасы газа.