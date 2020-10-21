В России проверят сообщения о смерти пациентов из-за нехватки кислорода

Росздравнадзор начал проверку после публикации в СМИ информации о смерти пациентов с коронавирусом в Ростове-на-Дону из-за нехватки кислорода. Об этом сообщает ТАСС в среду, 21 октября.

«По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко территориальный орган Росздравнадзора по Ростовской области проверит причину смерти 13 пациентов с COVID-19», — говорится в сообщении.

Ранее издание «161.ру» со ссылкой на источник в системе здравоохранения Ростова-на-Дону сообщило, что в госпитале при городской больнице №20 скончались 13 человек. Якобы они задохнулись во время продолжительной паузы в снабжении кислородом. По словам собеседника издания, пять пациентов скончались в отделении реанимации.

«Кислорода [постоянно] не хватало, а 12 октября его не было два часа [подряд] на всех этажах. Даже те, у кого был кислород, как рыбы, которых выбросило из воды, жабрами ловили воздух», — сказал собеседник «161.ру».

Сотрудники так называемой красной зоны сообщили, что в медучреждении не успели пополнить запасы газа.

В управлении здравоохранения Ростова-на-Дону подтвердили, что 12 октября в госпитале умерли 13 пациентов. Причина смерти будет установлена по результатам патологоанатомической экспертизы, подчеркнули в управлении.

Начальник регионального пресс-центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Сергей Тюрин назвал фейком информацию о связи смерти пациентов с дефицитом медицинского кислорода в больнице.