Назван в шесть раз повышающий риск смерти от коронавируса фактор

Ученые из Ливерпульского университета определили фактор, который в шесть раз повышает риск смерти от коронавируса. Речь идет о последовательном заболевании гриппом и COVID-19, сообщается в исследовании специалистов.

Ученые провели эксперимент на мышах. Одних из них заразили коронавирусом, других последовательно гриппом и коронавирусом. По итогам исследование стадо известно, что у грызунов из второй группы заболевания было более тяжелым. «Это основная причина тяжелой формы COVID-19 у людей», — рассказал один из ученых Джеймс Стюарт.

Как отметили специалисты, одновременная циркуляция в организме нескольких патогенов приводит к их конкуренции, которая, в свою очередь, усиливает негативное влияние на организм.

Ранее сообщалось, что при наихудшем сценарии по распространению коронавируса в России число инфицирований вырастет до сотен тысяч в день. Такой прогноз сделан по математической модели Института показателей и оценки здоровья (IHME) при Университете Вашингтона в Сиэтле. Наиболее негативный прогноз возможен, если все граждане откажутся от масок и соблюдения социальной дистанции. При наилучшем сценарии и соблюдении всех предписаний к началу следующего года количество новых зараженных в сутки не превысит четырех тысяч.