Ученые рассчитали наихудший сценарий по коронавирусу в России

При наихудшем сценарии по распространению коронавируса в России число инфицирований вырастет до сотен тысяч в день. Такой прогноз сделан по математической модели Института показателей и оценки здоровья (IHME) при Университете Вашингтона в Сиэтле. Об этом «Известиям» сообщил заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов, чей вуз сотрудничает с IHME.

«Самый пессимистичный вариант прогноза IHME предполагает значение числа заболевших в один миллион человек в ночь с 31 декабря на 1 января», — сказал Отставнов.

Наиболее негативный прогноз возможен, если все граждане откажутся от масок и соблюдения социальной дистанции. При наилучшем сценарии и соблюдении всех предписаний к началу следующего года количество новых зараженных в сутки не превысит четырех тысяч.

К 1 января пессимистичные показатели по летальности в день составят около четырех тысяч смертей. Это усредненная цифра, поскольку речь идет о примерной оценке. Диапазон может варьироваться от одной до десяти тысяч. В версии с соблюдением мер защиты этот показатель ожидается в районе 200.

Согласно математической модели, сейчас ежедневно коронавирусом заражается 20-30 тысяч россиян. Эта цифра учитывает не только протестированных людей, но и бессимптомных носителей вируса.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов говорил, что рост заболеваемости COVID-19 в стране продолжится до начала ноября.