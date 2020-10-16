Назван срок роста новых случаев заражений коронавирусом в России

Рост новых случаев заболеваний коронавируса продолжится до первой декады ноября. Такой срок РИА Новости назвал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Он напомнил, что Россия в настоящий момент находится в фазе роста, которая, в соответствие с законами эпидемиологии, продлится в среднем около двух инкубационных периодов, 28 дней. «Рост начался примерно неделю назад, значит, восемь дней отбрасываем. Таким образом, в течение еще 20 дней ожидаем рост», — пояснил специалист.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о встревоженности в связи с ситуацией с коронавирусом в России на фоне роста числа заразившихся. Эксперты не могут прогнозировать, как пандемия будет развиваться в масштабах всей страны или конкретно в Москве. ВОЗ при этом подчеркнула, что для профилактики распространения вируса нужен комплекс мер, а не отдельные действия. При этом строгие временные ограничения могут потребоваться в некоторых очагах.

За минувшие сутки в России зафиксировали рекорд по числу смертей пациентов с COVID-19 — их количество составило 286. В стране за прошедшие сутки также было выявлено 13 754 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах и 8392 выздоровления.